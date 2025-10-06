La Prima Estate annuncia i primi grandi nomi internazionali!

La Prima Estate, il festival di Lido di Camaiore annuncia i primi grandi nomi internazionali, dal 26 al 28 giugno sul palco della quinta edizione: Nick Cave & The Bad Seeds, Twenty One Pilots e Gorillaz

La Prima Estate si prepara a una quinta edizione indimenticabile e annuncia i primi tre grandi nomi.

Nick Cave & The Bad Seeds, Twenty One Pilots e Gorillaz sono i primi headliners della line-up del festival, i primi due nell’unica data italiana del loro tour.

La location è sempre il Parco BussolaDomani, un palco unico a pochi passi dal mare, affacciato sul Tirreno e abbracciato dalle Alpi Apuane. Il festival nato in Versilia a Lido di Camaiore conferma dunque la sua visione internazionale e torna anche quest’anno con la formula dei due weekend di giugno: dal 19 al 21 e dal 26 al 28.

Il grande performer australiano Nick Cave atterra venerdì 26 giugno in Toscana con i fedeli Bad Seeds, noti per le loro esibizioni indimenticabili, ampiamente considerati una delle band dal vivo più emozionanti al mondo. Insieme ripercorrono quattro decenni di una carriera che ha fatto storia fino a “Wild God”, l’ultimo acclamato album.

Vero fenomeno globale e un Grammy portato a casa, i Gorillaz arrivano sabato 27 giugno pronti a festeggiare i primi 25 anni con cui hanno rivoluzionato il concetto stesso di band creando un immaginario unico e colorato, dirompente e innovativo. Dopo l’assaggio del nuovo singolo The Happy Dictator, è attesissimo il nuovo disco “The Mountain”, in uscita a marzo del prossimo anno, e un nuovo live – a 4 anni di distanza dall’ultima volta in Italia – come sempre pronto a stupire con ospiti sempre diversi. Nati dalla poliedrica e geniale mente di Damon Albarn e dall’artista Jamie Hewlett, la formazione virtuale è composta dal cantante 2D, dal bassista Murdoc Niccals, il batterista Russel Hobbs e la prodigiosa chitarrista giapponese Noodle.

Dall’Ohio Tyler Joseph e Josh Dun, i Twenty One Pilots, arrivano in Versilia domenica 28 giugno. Hanno collezionato 33 milioni di streming, venduto oltre 3 milioni di biglietti in tutto il mondo, portato a casa decine di certificazioni multi platino, un Grammy per “Stressed Out”.

INFO