I Gorillaz pubblicano il nuovo singolo “The Happy Dictator”

Da questa settimana sulle frequenze di Controradio, tra le novità discografiche, potete ascoltare anche il nuovo singolo dei Gorillaz “The Happy dictator”, brano con cui la band annuncia il nuovo disco, in uscita il 20 marzo 2026

Gorillaz pubblicheranno un nuovo album in studio intitolato The Mountain il 20 marzo 2026, il primo per la nuova etichetta della band, KONG. Il primo brano si intitola The Happy Dictator (feat. Sparks) ed è in programmazione sulle frequenze di Controradio da questa settimana. Sempre per il mese di marzo la band annuncia un tour nelle arene, per ora tra Irlanda e Gran Bretagna.

“The Mountain” è il nono album in studio per la formazione di Damon Albarn, si tratta di un paesaggio sonoro ricco di strumenti e suoni stratificati, con voci, melodie e beat coinvolgenti, 15 canzoni che incarnano l’essenza stessa della band.  Il disco come è ormai consuetudine presenta una lista straordinaria di artisti e collaboratori, tra cui: Ajay Prasanna, Amaan & Ayaan Ali Bangash, Anoushka Shankar, Asha Bhosle, Asha Puthli, Bizarrap, Black Thought, Gruff Rhys, IDLES, Jalen Ngonda, Johnny Marr, Kara Jackson, Omar Souleyman, Paul Simonon, Sparks, Trueno e Yasiin Bey; così come le voci di amici e collaboratori scomparsi, tra cui Bobby Womack, Dave Jolicoeur, Dennis Hopper, Mark E Smith, Proof e Tony Allen.

Prodotto da Gorillaz, James Ford, Samuel Egglenton e Remi Kabaka Jr., più Bizarrap (Orange County), The Mountain è stato registrato allo Studio 13 di Londra e in diverse località indiane tra cui Mumbai, Nuova Delhi, Rajasthan e Varanasi, ma anche Damasco, Los Angeles, Miami e New York. L’album presenta artisti che si esibiscono in cinque lingue: arabo, inglese, hindi, spagnolo e yoruba. La grafica di The Mountain è stata curata da Jamie Hewlett.

 

