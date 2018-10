La nuova stagione del Glue di Firenze

La nuova stagione 2018/19 del Glue Alternative Concept Space di Firenze. Si parte sabato 6 ottobre con l’orchestrina di ukuele dei livornesi Sinfonico Honolulu

In questa stagione non mancherà una forte attenzione al panorama sociale, con l’intenzione di coinvolgere sempre più le tante associazioni locali che si impegnano ogni giorno a creare valore umano attraverso azioni di raccolta fondi e donazioni.

Venerdì 5 riprenderanno i consueti “apericine”, l’appuntamento gastro-culturale con film a sorpresa! Sabato 6 ottobre lo spazio culturale nei giardini dell’US Affrico di Campo di Marte inaugura la stagione musicale con l’ironia graffiante dei Sinfonico Honolulu.

I Sinfonico Honolulu sono un’orchestra di 8 elementi composta da 7 ukulele, basso, roland spd e più voci. Toscani e livornesi, attivi da circa nove anni, i dieci musicisti hanno attraversato varie fasi mantenendo da sempre un duplice atteggiamento verso il proprio caratteristico quattro corde. Contraddistinti da un look elegante e da un contrastante giacca e cravatta in bianco e nero, dalla prima divertita e spensierata fase dedicata ad una riproposizione di classici del rock anglofono, riesplode il bisogno di cofrontarsi con big del recente punk, new wave ed i nostri eroi trovano ispirazione e nuove energie per rilanciare una nuova sfida.

PROGRAMMA:

Sabato 13 ottobre – GOD OF THE BASEMENT

Sabato 20 ottobre – Go!Zilla

Sabato 27 ottobre – VIA DEL CAMPO | Fabrizio De André tribute band

Martedì 6 novembre – ROCK CONTEST CONTRORADIO

Martedì 8 novembre – ROCK CONTEST CONTRORADIO

Sabato 10 novembre – PETER KERNEL

Venerdì 16 novembre – ROCK CONTEST CONTRORADIO

Sabato 17 novembre – GIORGIO CANALI

Venerdì 23 novembre – ROCK CONTEST CONTRORADIO

Sabato 24 novembre – NORGE

PROGRAMMA APERICINE (aperitivo ore 20.00 – inizio film ore 21.30)

Venerdì 5 ottobre – BARRY SEAL Una storia Americana di DOUG LIMAN

Venerdì 12 ottobre – OLTRE LA NOTTE di FATIH AKIN

Giovedì 19 ottobre– SI MUORE TUTTI DEMOCRISTIANI di Il “TERZO SEGRETO DI SATIRA”

Venerdì 26 ottobre – A BEAUTIFUL DAY di LYNNE RAMSAY

Venerdì 2 novembre– ABRACADABRA di PABLO BERGER

Venerdì 9 novembre – I SEGRETI DI WIND RIVER di TAYLOR SHERIDAN

Glue Alternative Concept Space

Viale Manfredo Fanti, 20

50137 Firenze