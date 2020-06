La musica che gira, intervista a Luca Zannotti e Massimo Zamboni (Cccp e Csi)

La Musica Che Gira è un coordinamento composto da lavoratori, artisti, imprenditori e professionisti della musica e dello spettacolo che hanno deciso di fare rete. Intervista a Luca Zannotti e Massimo Zamboni a cura di Raffaele Palumbo

Manager, produttori, artisti, musicisti, tecnici, consulenti, promoter, etichette discografiche, agenzie di booking, proprietari di live club, uffici stampa. Questo il documento:

“Abbiamo avuto modo in queste settimane di studiare il Decreto Rilancio e il DPCM del 17 maggio, viste le criticità riscontrate abbiamo stilato una lista di proposte di emendamenti al DL e di richieste migliorative per il DPCM. I due atti normativi, nell’ambito della conversione a legge, confluiranno in un unico atto legislativo.

Le nostre proposte hanno tenuto conto anche delle richieste che verranno portate avanti da altre realtà simili alla nostra, in modo da far fronte comune su alcuni punti che riteniamo prioritari, e sono state consegnate a una serie di parlamentari e senatori che fanno parte della Commissione Cultura…