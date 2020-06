Selfie sul tetto auto Carabinieri, denunciati 6 minori

Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, sei giovani tra i 15 e i 16 anni si erano arrampicati sull’autovettura di servizio di una pattuglia dei carabinieri, che per alcuni momenti si erano allontanati, a Lido di Camaiore (Lucca) e si sono seduti sul cofano e sul tetto facendosi dei selfie.

Inoltre, per rendere più ‘cliccabili’ i selfie online, alcuni dei ragazzi compievano anche gesti offensivi con le mani, naturalmente la bravata della ‘scalata’ dell’auto è stato condiviso mettendo la fotografia sui social. Sono stati tutti denunciati alla procura dei minori di Firenze per il reato di vilipendio delle forze armate.

Proprio tramite lo scatto i carabinieri hanno avviato gli accertamenti e sono risaliti a tutti i responsabili che sono stati poi convocati in caserma, insieme ai genitori.

Qui è stata comunicata loro la denuncia alla procura. Sono tutti residenti in Versilia. L’episodio, reso noto oggi a seguito delle indagini, è avvenuto la notte tra il 22 ed il 23 maggio, al pontile di Lido di Camaiore, dove la pattuglia interveniva per verificare il rispetto delle restrizioni per l’emergenza Covid-19.