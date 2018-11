La meraviglia di fuochi artificio di Cai Guo-Qiang incanta Firenze

Michelangelo fuochi d’artificio diurni organizzata in collaborazione con il Comune di Firenze e che introduce Flora Commedia: Cai Guo-Qiang agli Uffizi, la mostra personale di Cai Guo-Qiang che aprirà il 20 novembre alle Gallerie degli Uffizi, fino al 17 febbraio 2019

Il cielo sopra Firenze, alle 16.00 del 18 novembre, è stato illuminato dall’artista contemporaneo Cai Guo-Qiang che ha dato vita a ‘City of Flowers in the Sky’,

un’esplosione di fuochi d’artificio diurni organizzata in collaborazione con il Comune di Firenze e che introduce Flora Commedia: Cai Guo-Qiang agli Uffizi, la mostra personale di Cai

Guo-Qiang che aprirà il 20 novembre alle Gallerie degli Uffizi, fino al 17 febbraio 2019.

In circa dieci minuti, fiorentini e turisti hanno potuto ammirare quasi 50mila fuochi d’artificio dai diversi colori, dal blu al rosso passando per il giallo, il viola, il verde e molti

altri, ‘sono sbocciati’ sullo sfondo del cielo della città gigliata.