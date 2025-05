www.controradio.it La guerra è finita: iniziative Spi Cgil e ISTR per l'80esimo della fine del secondo confitto mondiale Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:01:41 Share Share Link Embed

Iniziativa di due giorni a Firenze allo Spazio Alfieri e a Scandicci all’Auditorium Rogers per riflettere sui temi della guerra e della pace in occasione dell’80esimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale. Tra gli ospiti l’ex premier Giuliano Amato, Card. Giuseppe Betori, card. Matteo Maria Zuppi (videomessaggio), Dom Bernardo Gianni, rappresentanti istituzionali (Eugenio Giani, Antonio Mazzeo, Alessandra Nardini, Sara Funaro, Claudia Sereni) e sindacali (Tania Scacchetti di Spi Cgil, i vertici Cgil-Cisl-Uil Toscana Rossano Rossi, Silvia Russo, Paolo Fantappiè), storici e docenti universitari, Banca Etica, Unicoop Firenze. In programma anche un concerto dell’Ensemble della Scuola di Musica di Fiesole e uno spettacolo conclusivo con Daniela Morozzi e Letizia Fuochi.

Una riflessione sul valore della pace, a 80 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale. Con il convegno di due giorni “La guerra è finita. Riflessioni in un mondo in conflitto”, in programma l’8 e 9 maggio a Firenze e Scandicci, Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea e SPI CGIL Toscana intendono ricordare l’80esimo anniversario della conclusione del secondo conflitto mondiale in Europa, come punto di partenza per un dialogo a più voci sui temi della guerra e della pace. L’iniziativa è organizzata con il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Firenze e del Comune di Scandicci e con il contributo di Unicoop Firenze e si articolerà su due giornate: giovedì 8 maggio allo Spazio Alfieri in via dell’Ulivo a Firenze, con inizio alle ore 9.30, e venerdì 9 maggio al Centro Rogers in Piazzale della Resistenza a Scandicci, con inizio alle ore 10.

Nel corso della due giorni ci sarà spazio anche per un momento musicale e per uno spettacolo: l’8 maggio alle 21 allo Spazio Alfieri si terrà un Concerto dell’Ensemble della Scuola di Musica di Fiesole, introdotto dalla sindaca di Fiesole Cristina Scaletti, mentre il 9 maggio a conclusione dei lavori ci sarà uno spettacolo conclusivo con l’attrice Daniela Morozzi e la cantautrice Letizia Fuochi, con testi di Roberto Bianchi (Università di Firenze).