La Femme inaugurano Live Rock Festival

La Femme, si apre con la funambolica band francese il 26esimo Live Rock Festival di Acquaviva. Mercoledì 7 settembre 2022 – dalle ore 21,30 Giardini Ex-Fierale di Acquaviva (Montepulciano/Siena) Biglietto simbolico di 1,5 euro.

Vengono dalla Francia, sembrano usciti da un film di Wes Anderson e tra le loro muse troviamo vecchie glorie d’Oltralpe ma anche New Order, Velvet Underground e Kraftwerk. La Femme è il coloratissimo collettivo che mercoledì 7 settembre taglierà il nastro del Live Rock Festival di Acquaviva, a due passi da Montepulciano (Siena), cinque giorni di musica ed eventi nel cuore della Toscana.

Ad aprire la serata sarà il Beat Brass Quartet, con una produzione originale pensata proprio per Live Rock Festival: tre orchestrali di formazione classica e un compositore di estrazione elettronica celebreranno l’incontro tra la famiglia degli ottoni, la gommalacca dei vinili, i cavi elettrici di synth e strumenti a corrente. E ancora, le sonorità cantautorali con testi di denuncia sociale di Sacchini, in collaborazione con St. Louis College.

Alfieri del nuovo “French pop”, i La Femme hanno dato una bella scossa alla scena francese, diventando in breve uno dei massimi prodotti da esportazione. Il loro elettropop declina coldwave e yéyé, in quell’atmosfera psichedelica che è un po’ il loro marchio di fabbrica. Sarà l’occasione per ascoltare l’ultimo, strepitoso, lavoro “Paradigm”, ma anche qualche anticipazione del nuovo album “Teatro Lúcido”, in uscita il prossimo novembre, di cui è stato rilasciato proprio in questi giorni il singolo “Sacatela”.

Inizio ore 21.30. Biglietto simbolico al costo di 1,5 euro. Prevendite su https://dice.fm e sulla app Dice, scaricabile da Google Play e dall’app store di Apple.

Giunto alla 26esima edizione, Live Rock Festival è responsabile ed ecosostenibile: risparmio energetico, raccolta differenziata, riduzione del consumo di plastica e dello spreco alimentare sono da sempre nel dna di questa mosca bianca dell’estate festivaliera.

Da non perdere la mostra dedicata agli scatti di Pasquale Modica, tra i maggiori fotografi musicali e storico collaboratore del Festival, scomparso pochi mesi addietro. Live Rock Festival è anche ristorante, pizzeria, birreria, con piatti della tradizione toscana. INFO

Programma (inizio concerti ore 21,30)

7_11 settembre – Acquaviva/Montepulciano (Siena)

Mercoledì 7 settembre

LA FEMME

BEAT BRASS 4TET

SACCHINI



Giovedì 8 settembre

FINE BEFORE YOU CAME

BIG MAMA

LORENZO SENNI

Venerdì 9 settembre

ICEAGE

STUDIO MURENA

EMMANUELLE

Sabato 10 settembre

NUHA RUBY RA

WU-LU

ROMARE live

GIOVANNI BENVENUTI TRIO