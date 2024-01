‘La fabbrica dei sogni’ arriva in libreria. Ex Gkn, working class e vita di un territorio

La fabbrica dei sogni – Nuovo libro della collana working class. Dal 26 gennaio in libreria per Alegre. Un romanzo nato davanti ai cancelli della Gkn di Campi Bisenzio.

Arriva in libreria un nuovo titolo della collana working class di Alegre diretta da Alberto Prunetti: ‘La fabbrica dei sogni’ scritto da Valentina Baronti. Un libro nato durante il Primo

Festival di letteratura working class svoltosi alla Gkn di Campi Bisenzio ad aprile 2022.

La voce narrante è quella di una donna nata in una famiglia contadina e operaia. Il luogo è una fabbrica abbandonata dal padrone, che gli operai si ostinano a non abbandonare: la Gkn di Campi Bisenzio. Quando Agata incontra questa lotta, dopo il licenziamento di 500 operai e la chiusura dello stabilimento, succede un miracolo: la vita e la scrittura, l’amore e le storie insorgono. E un percorso di generazioni legate da memorie di fame e olivi, di semiassi e dignità, si stende sulla pagina.

Da “una stanza tutta per sé” a “una fabbrica tutta per noi”. Le vite si trasformano tra mobilitazioni, assemblee, convergenza con altri movimenti, azionariato popolare, progetti di riconversione ecologica, intelligenza e cultura collettiva.

Come raccontare una storia operaia, se non hai ereditato il privilegio di crescere in una casa piena di libri? Può la scrittura essere un destino, in chi ha assaggiato nella minestra dei nonni il peso dell’analfabetismo, il timore e la riverenza verso i libri e la cultura alta?

Se gli scrittori borghesi hanno colto della fabbrica la serialità della produzione e il tempo morto dell’alienazione, la scrittrice con una famiglia operaia alle spalle trova, in un progetto di fabbrica socialmente integrata e reindustrializzata dal basso, la condizione stessa per raccontarsi, intrecciando questioni di genere e classe. Non la fabbrica che inquina, ma la fabbrica dei sogni che si fanno scrittura, speranza e desiderio.

