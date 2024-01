Città 30, Europa Verde: prima puntare su TPL, sharing e piste ciclabili.

“Il limite non basta: è vero che ormai c’è in tante città del mondo e d’Europa ma lì si sono create le condizioni con politiche idonee messe in campo da anni se non da secoli. Parigi ha addirittura pedonalizzato larghe zone ma ha 14 linee della metro urbano e 5 linee interregionali, molte persone non hanno nemmeno l’auto privata perché non serve e diventa solo un onere“. Lo afferma Egidio Raimondi, portavoce Europa Verde Firenze.