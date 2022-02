La Classifica Musicale, sabato 19 febbraio

Amateur Hour / Eels (Album della settimana) Disco, composto da dodici brani e prodotto da John Parish, in passato al lavoro con PJ Harvey, Giant Sand e Sparklehorse. “rock con incursioni nel funk urbano in stile Beck ma senza grandi innovazioni o imprevisti. Un buon lavoro che, come sempre non deluderà i fan di questo vero e proprio progetto di culto ma forse non conquisterà audience inedite, assestandosi su un buon “arigianato” musicale pur colto e ironico di ottima fattura”