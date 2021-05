🎧 La Classifica Musicale di Controradio del 15 maggio

Scopri le novità discografiche della settimana con la Classifica di Controradio.

Living With You / Teenage Fanclub (Album della settimana. A distanza di quattro anni dall’ultimo album in studio intitolato Here, tornano in pista gli scozzesi Teenage Fanclub. Endless Arcade è il dodicesimo album, il primo senza il bassista e cantante co-fondatore Gerard Love)

Qualcosa di normale / Motta

The Darkness That You Fear / The Chemical Brothers

Not for me / Rachele Bastreghi

Crime To Be Poor / The Reverend Peyton’s Big Damn Band

Mick Jones Nicked My Pudding / Dropkick Murphys

Out of Love / Steve Cropper

The Melting of the Sun / St. Vincent

The Killing Of Georgie (PART III) / The Mighty Mighty Bosstones

The end of the game / Weezer

Boilermaker / Royal Blood

Crawling Kingsnake / The Black Keys

Ci abbracciamo / Vasco Brondi

Hard Times / The Cold Stares