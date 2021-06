La Classifica di Controradio. Ultimo appuntamento di stagione

Bring Mercy / Sleater Kinney (Album della settimana di Controradio. Il primo lavoro della storica formazione di Portland senza la batterista Janet Weiss

Testify / Paul Weller

Talk About It / Jungle

Make Me Feel Alright / Robert Finley

Like I used to / Sharon Van Etten & Angel Olsen

Nah It Ain’t The Same / Greentea Peng

Louise / The Black Keys

No Dollar (feat. Jhonnyboy) / Tonino Carotone

People, Let’s Dance (Radio Edit) / Public Service Broadcasting

Where Have All the Rebels Gone / Van Morrison

Old Scarecrow / Blackberry Smoke

Desiderio (cannibal version) / Cristina Donà

King of the Mountain / Gizelle Smith

Save Some / DʼSound & Macy Gray