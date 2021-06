La Classifica di Controradio di sabato 12 giugno 2021

La classifica di Controradio di sabato 12 giugno, è realizzata a cura della redazione musicale, è condotta da Giustina Terenzi e sono previste anche due repliche all’interno del palinsesto: la domenica mattina alle 11:30 ed il lunedì, sempre alle 20:00, inoltre la si può riascoltare attraverso il PODCAST. QUI puoi sono disponibili tutte le trasmissioni.

La classifica di Controradio di sabato 12 giugno:

True (feat. Lia Metcalfe) / Paul Weller (ALBUM DELLA SETTIMANA. Icona MOD, giovanissimo leader dei Jam e poi con The Syle Council, durante la primavera dello scorso anno, dopo l’annullamento delle date del tour, Weller ha dedicato il suo tempo alla composizione di nuova musica).

002 Van Morrison – Where Have All the Rebels Gone / Van Morrison

Desiderio (cannibal version) / Cristina Donà

Louise / The Black Keys

No Dollar (feat. Jhonnyboy) / Tonino Carotone

Old Scarecrow / Blackberry Smoke

Like I used to / Sharon Van Etten & Angel Olsen

Down And Out Downtown / St. Vincent

Talk About It / Jungle

King of the Mountain / Gizelle Smith

Save Some / DʼSound & Macy Gray

Worry With You / Sleater-Kinney

The Moon / Morcheeba

Click Click Domino (feat. Marcus King) / Ida Mae