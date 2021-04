La Classifica di Controradio. In onda ogni sabato alle 20:00!

L’appuntamento con La Classifica, a cura della redazione musicale di Controradio che vi propone le novità discografiche delle settimana. Ogni sabato a partire dalle ore 20.00, in replica la domenica mattina e nel palinsesto serale del lunedì sera, oltre al podcast.

Di seguito la classifica aggiornata al 3 aprile 2021:

Parking Lot / The Weather Station (da “Ignorance” – Disco della settimana!)



Loan Your Loneliness (Radio Edit) / GRUFF RHYS

Supreme Ascendancy / King Gizzard & The Lizard Wizard

Keep Moving (Radio Edit) / Jungle

Free Animal / Death from Above 1979

Porcelain (Reprise version feat.Jim James / Moby

Hey Nari / Altın Gün

You Hear Georgia / Blackberry Smoke

B. Santa Ana, 1986 / Nick Waterhouse

The Revolution Will Not Be Televised (feat. Kenyatta Hill & Mateo Monk) / The Archives

Thanksgiving / Benny the Butcher & Harry Fraud

Night Of The Buffalo / Django Django

Face of the Screaming Werewolf / The Fleshtones

Golden Restless Age / Kings of Leon