La candidatura di Donald Trump per le presidenziali del 2024. DeSantis “DeFuture” e Trump “Trumpty Dumpty”

È ufficiale: Donald Trump, l’uomo che ha tentato di rovesciare i risultati delle elezioni presidenziali del 2020 e ha ispirato una rivolta al Campidoglio, nel disperato tentativo di mantenersi al potere, ha annunciato che si ricandiderà alle elezioni presidenziali del 2024.

L’annuncio – e il deposito ufficiale – arriva appena una settimana dopo le elezioni di midterm del 2022, che hanno visto una scarsa performance dei candidati repubblicani sostenuti da Trump, che ha favorito i Democratici, permettendo loro di mantenere il controllo del Senato. Fattore che ha giocato a favore dei democratici anche la rabbia degli americani per la sentenza della Corte Suprema che ha annullato la Roe v. Wade, cosa che permette ai singoli stati di vietare ora l’aborto. I repubblicani hanno quindi perso nelle corse importanti per il Senato in Stati ‘viola’, ossia in quegli stati in bilico, come Pennsylvania, New Hampshire, Arizona e Nevada.

Anche alla Camera per i Repubblicani non è andata secondo le aspettativa, sono riusciti ad ottenere la maggioranza, ma con numeri di molto inferiore a quello che speravano. Secondo il Cook Political Report erano 64 le competizioni contese al 50%. Di queste, Trump ne appoggiava 21, ma solo in sette i suoi candidati hanno vinto. E nelle situazione più in bilico, circa 3 dozzine, la situazione per i candidati sostenuti da Trump è stata peggiore: dei 9 candidati solo uno a vinto.

Nonostante l’evidenza che il suo marchio e il suo stile politico si siano dimostrati ‘radioattivi’ in Stati e distretti competitivi Trump non ha rinunciato ad iniziare un’altra corsa alla presidenza. La sua mossa però, con il tentativo di assicurarsi la nomina a candidato presidenziale del Grand Old Party costringendo altri funzionari repubblicani eletti a mettersi in disparte e ad appoggiarlo, espone ad un certo grado di vulnerabilità i repubblicani. Infatti, Trump cerca di bloccare potenziali popolari rivali, che potrebbero avere più possibilità di lui ad arrivare alla presidenza, specialmente qualcuno come il governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis, che ha stravincendo nel suo stato ha conquistato grande popolarità a livello nazionale.

Da tenere a mente c’è però un dato importante emerso durante le elezioni di midterm: gli exit-poll hanno infatti mostrato che l’inflazione è il problema principale per gli elettori, che hanno dichiarato di avere più fiducia nei repubblicani che nei democratici, con un ampio margine. Eppure, nonostante questi dati, i repubblicani hanno fallito e il dito è puntato proprio contro Trump, anche all’interno del suo stesso partito.

DeSantis “DeFuture” e Trump “Trumpty Dumpty”

All’interno del partito repubblicano in molti hanno iniziato a chiedersi se sia una buona idea continuare ad agganciare il proprio carro all’ex presidente, soprattutto con il governatore della Florida Ron DeSantis in attesa di una decisione del partito in suo favore.

Proprio in sostegno del governatore della Florida, alcuni gruppi conservatori hanno anche pubblicato dei sondaggi che mostrano DeSantis battere Trump nei primi Stati delle primarie presidenziali e in luoghi simbolo come il Texas. Sebbene non vi sia alcuna conferma sulla veridicità di questi dati, il messaggio sembra chiaro: è il momento di scegliere qualcun altro.

Un quadro del clima all’interno del partito è racchiuso ironicamente nei nomignoli che il New York Post ha dato ad entrambi i politici: DeSantis “DeFuture” e Trump “Trumpty Dumpty”, che “non è riuscito a costruire un muro” e “ha avuto una grande caduta”.

Tuttavia la presa di Trump sulla base del Grand Old Party – GOP non può essere sottovalutata. Basti pensare ai molteplici eventi in cui il partito avrebbe potuto abbandonare l’ex-presidente, ma non lo ha mai fatto. Un esempio è l’insurrezione del 6 gennaio: la sua presa sembrava essersi allentata – almeno marginalmente – la scorsa estate a causa delle udienze per l’insurrezione e del semplice tempo e della distanza dal potere, ma la perquisizione da parte del FBI nella casa di Trump in Florida è sembrata ironicamente ridare spirito e valore alla sua figura, in quanto gli elettori di base del GOP hanno visto Trump come una vittima. E, come si è più volte visto, l’ex presidente ha spesso utilizzato il vittimismo, soprattutto quello dei bianchi, come carburante per il suo fuoco politico.

Inoltre, sebbene la maggioranza degli americani continua a dichiarare di avere un’opinione sfavorevole dell’ex presidente, almeno prima delle elezioni di midterm, era di gran lunga la figura più popolare e potente all’interno del Partito Repubblicano. Per tanto, nonostante le recenti sconfitte, continua a essere il favorito per la nomination presidenziale del Partito Repubblicano.

Ci sono molti altri in attesa dietro le quinte

Va però precisato che non è solo DeSantis che potrebbe sfidare Trump per la nomination, e non è ancora chiaro se lo farà in quanto il governatore della Florida ha solo 44 anni e probabilmente vuole muoversi con cautela per non turbare la base dei fedeli sostenitori di Trump. La lista degli ipotetici avversari per la corsa alle presidenziali del 2024 presenta diversi noti repubblicani, come l’ex vicepresidente di Trump, Mike Pence, l’ex ambasciatrice delle Nazioni Unite di Trump Nikki Haley, l’ex segretario di Stato Mike Pompeo e il governatore del South Dakota Kristi Noem.

La mossa poco ortodossa di Trump di candidarsi ufficialmente ora appare quindi come un tentativo di sgombrare il campo e concentrare nuovamente l’attenzione su di lui, soprattutto perché deve affrontare molteplici indagini civili e penali in diversi Stati.

Rivincita su Biden?

L’annuncio di Trump arriva proprio mentre Biden si trova ad affrontare diverse sfide politiche. La popolarità dell’attuale presidente ha infatti risentito della continua crescita dell’inflazione, dell’aumento dei prezzi del gas e della comparsa di varianti della pandemia di coronavirus. Inoltre, i suoi indici di gradimento sono crollati nell’estate e nell’autunno del 2021 dopo che il ritiro delle truppe statunitensi dall’Afghanistan, iniziato sotto l’amministrazione Trump, è stato ampiamente criticato per la sua caotica esecuzione sotto Biden.

Pertanto, sebbene nonostante il successo dell’elezione nel 2016 Trump sia diventato un presidente impopolare, con la popolarità di Biden in calo e l’economia in un momento di incertezza, l’ex- presidente vede l’opportunità di salire nuovamente al potere.

Durante il suo mandato presidenziale, Trump ha fatto leva sul dolore culturale dei bianchi, sul nazionalismo di destra e, ironia della sorte, considerando il suo status di miliardario istruito alla Ivy League, su un populismo economico anti-elitario. Inoltre, il fondamento della candidatura e della successiva presidenza di Trump nel 2016 è stato il nativismo: ha fatto una campagna per la costruzione di un muro per tenere gli immigrati di lingua spagnola fuori dagli Stati Uniti; nei primi giorni di mandato ha vietato l’ingresso nel Paese a persone provenienti da alcuni Paesi, per lo più musulmani; ha infiammato le tensioni razziali, come quando ha detto che c’erano “persone molto per bene” da entrambi i lati di una protesta nazionalista bianca a Charlottesville, in cui è stato ucciso un controprotestante; e ha regolarmente esagerato i pericoli per scatenare la rabbia e la paura in molti americani.

Trump portavoce dei conservatori

Molti repubblicani hanno dichiarato in privato, anche a Capitol Hill, di non amare Trump personalmente, ma di continuare a sostenerlo, nonostante il caos che spesso hanno visto durante la sua presidenza. Queste dichiarazioni hanno sconcertato molti a sinistra, ma il motivo è che Trump ha portato avanti molte politiche condivise dai conservatori. Durante il suo mandato ha infatti varato tagli alle tasse che hanno avvantaggiato soprattutto i ricchi e le aziende, ha insediato tre giudici di orientamento conservatore alla Corte Suprema e ha supervisionato un periodo di crescita economica – fino a quando la pandemia di coronavirus non ha attraversato il mondo.

La nomina di quei giudici ha dato i suoi frutti per i conservatori, dopo 50 anni di maturazione. La Corte ha annullato la sentenza Roe v. Wade, rimandando la politica sull’aborto agli Stati e chiudendo l’accesso all’aborto a milioni di donne in US. La Corte ha anche sostenuto i diritti dei possessori di armi da fuoco e sembra pronta a sancire ulteriormente le strutture sociali conservatrici nelle prossime legislature, con effetti per le generazioni a venire.

Vincerà le primarie?

Dopo aver perso la rielezione, Trump è rimasto arroccato su sé stesso e ha inventato affermazioni di frode, dicendo che la “vera insurrezione” è avvenuta il giorno delle elezioni, nel tentativo di sminuire l’attacco del 6 gennaio al Campidoglio, ispirato in parte dalle sue stesse parole in un comizio di qualche ora prima. Inoltre, in privato, sembra abbia esercitato senza successo pressioni sui funzionari statali e federali affinché intraprendessero azioni senza precedenti e persino illegali per ribaltare la sua sconfitta. In questo modo non ha mai dovuto ammettere la sconfitta, nonostante i controlli e le revisioni avvenute in molteplici Stati hanno confermato che non ci sono prove di frodi diffuse.

Anche considerando il suo ruolo nell’insurrezione del 6 gennaio, la maggior parte dei funzionari repubblicani, temendo la sua influenza sulla base del GOP e le potenziali ritorsioni, ha rifiutato di appoggiare le critiche al 45° presidente. Chi l’ha fatto, come la deputata del Wyoming Liz Cheney, ha dovuto affrontare alle primarie l’ira degli sfidanti sostenuti da Trump. Cheney ha perso la sua candidatura alla rielezione, così come altri repubblicani che hanno votato per l’impeachment. Se si guarda con attenzione, solo due dei 10 impeachment repubblicani della Casa di Trump sono rimasti sulla scheda elettorale.

L’ex presidente ha quindi non solo i soldi, ma anche gran parte del partito dalla sua. Il suo annuncio formale per la presidenza significa che consoliderà le risorse repubblicane, mentre l’ex immobiliarista e star dei reality TV riprenderà un terreno familiare: quello dell’outsider che lancia pietre, piuttosto che quello del presidente insider responsabile della sicurezza e della prosperità del Paese.