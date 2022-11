Firenze, avere una casa per gli studenti è un lusso. Cgil, “Aumento dei prezzi è del 35% rispetto al 2021”

Firenze, affitti alle stelle: per gli studente fuori sede avere un alloggio è ‘un lusso’.

Una ricerca della Cgil, Sunia e Udu, ossia la Sinistra Universitaria, ha constatato che per i 15mila studenti fuori sede dell’Università fiorentina avere la casa è un privilegio in quanto “per una camera singola si pagano mediamente 500/550 euro al mese. Mentre ci vogliono 400 euro a persona per un posto letto in doppia. L’aumento dei prezzi è del 35% rispetto al 2021“. Nella ricerca dell’alloggio solo il 36% degli studenti dichiara di privilegiare la vicinanza alla facoltà, mentre il 64% predilige un’adeguata presenza di mezzi pubblici. Tra i comfort che l’alloggio deve avere il 65% ritiene necessario il wifi e il 67% la lavatrice/lavastoviglie. La ricerca evidenzia anche “che si stima che solo un 60% delle locazioni sia regolare, per il resto permane l’affitto a nero”.

In questo quadro, è stato spiegato, si aggiunge il fatto che gli appartamenti degli studentati Dsu, ossia quelli dove agli studenti vincitori di una specifica borsa di studio viene dato gratis un alloggio tramite bando, sono pochi e un terzo di essi è addirittura inutilizzabile per lavori. “Mentre si continua a discutere dei danni indiretti del Covid sui giovani studenti, dal senso di isolamento al crollo motivazionale, è ancora più inaccettabile quanto sta accadendo riguardo alle difficoltà che stanno affrontando questi ragazzi a Firenze – ha spiegato Giancarla Casini della segreteria Cgil Firenze -. Il diritto allo studio è strettamente correlato a quello abitativo”. Secondo Laura Grandi, segretario generale Sunia Firenze-Toscana, “è assolutamente necessario che il governo torni a finanziare strutturalmente il diritto allo studio”, l’UDU si rivolge al Comune chiedendo “un impegno concreto nel cercare di collaborare con l’Università”.