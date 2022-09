🎧 La Borsa del Turismo Sportivo dal 6 al 9 ottobre all'Isola d'Elba Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:00:48 Share Share Link Embed

Il turismo sportivo rappresenta il 10% dell’industria turistica, con un trend in permanente crescita. Solamente in Italia si contano quasi 20 milioni di persone che praticano sport. co con questi numeri all’orizzonte, torna dal 6 al 9 ottobre all’Isola d’Elba la Borsa del Turismo Sportivo. L’obiettivo è quello di promuovere il turismo legato alla vacanza attiva e all’outdoor.

La Borsa, punto di incontro tra operatori turistici e mondo dello sport, ma anche occasione per scoprire gusti e sapori della Toscana insulare, è un appuntamento fondamentale per gli operatori di questo settore. Questa edizione 2022 vedrà la presenza di ben 70 tour operators e in particolare dai mercati stranieri, (est Europa, USA, Canada, Nuova Zelanda), un buon segnale per prepararsi ad un futuro che potrebbe vedere in futuro una flessione dei turisti italiani”.

“La Borsa del Turismo sportivo – ha detto il presidente della giunta regionale Eugenio Giani – è un’iniziativa a cui la Regione tiene molto perchĂ© ha tre scopi fondamentali. L’Arcipelago, uno dei biglietti da visita piĂą belli e distintivi della Toscana, è una risorsa da valorizzare e sostenere per tutte le ricadute sociali, culturali ed economiche che ha sulle persone che vi abitano. Secondo, questa manifestazione ci aiuta a veicolare e promuovere tanti altri eventi che accadono in Toscana, con un’attenzione particolare rivolta a quelli che rientrano nello sport e nel turismo attivo. Ed infine perchĂ© la BTS, essendo collocata a ottobre, aiuta a destagionalizzare i flussi e a godere delle bellezze dell’Isola d’Elba, e delle altre isole: non soltanto mare e paesaggio ma tante ricchezze storiche e culturali. Ovviamente – ha concluso – diventa sempre piĂą importante garantire all’Elba un collegamento aereo e abbiamo pertanto avviato un dialogo con Toscana Aeroporti per concretizzarlo e favorire un’integrazione con gli scali di Pisa e Firenze”.

Anche secondo l’assessore Marras “la Borsa è un appuntamento ormai consolidato per la Toscana, anche grazie alla determinazione degli albergatori dell’Elba, ed è importante collaborare, attraverso Toscana Promozione Turistica, alla sua realizzazione. Un evento che è in grado di valorizzare al meglio la capacitĂ attrattiva dell’Isola che si distingue anche per quanto riguarda lo sport, perfettamente in linea con le tendenze turistiche degli ultimi anni che testimoniano una rilevante crescita della vacanza attiva. Il nostro impegno per costruire un’offerta sempre piĂą vicina alle esigenze dei visitatori prosegue stagione dopo stagione e la bella risposta di partecipazione, anche internazionale, alla Bts dimostra che siamo alla strada giusta”.