La Befana dei Vigili del Fuoco arriva al Meyer

Firenze, questa mattina i Vigili del Fuoco di Firenze e il personale dell’Associazione Nazionale Sezione di Firenze, hanno accompagnato la Befana che si è calata dall’autoscala raggiungendo una terrazza accolta da alcuni bambini ospiti della struttura ospedaliera Meyer.

La Befana ha poi fatto visita nei reparti distribuendo una calza e dei giochi a ciascun bambino donati dal Comando dei Vigili del Fuoco, dal personale e Associazione Nazionale di Firenze.

Ed alle 15:45 ci sarà l’annuale appuntamento per tutti i bambini in Piazza della Signoria, quando la magica vecchietta ‘planerà’ dalla Loggia dei Lanzi, l’invito, rivolto a tutti i bimbi, è di presentarsi in piazza dove la Befana darà prova di capacità acrobatiche non indifferenti, calandosi dalla terrazza sopra la Loggia e distribuendo caramelle e dolci ai piccoli spettatori.

Nella difficile discesa aerea, l’anziana e magica signora non sarà sola: insieme a lei, per aiutarla, ci saranno cinque valorosi vigili del fuoco.

L’impresa, che ha il patrocinio del Comune di Firenze, sarà possibile grazie al supporto logistico delle Gallerie degli Uffizi e all’impegno del personale operativo ed amministrativo della Direzione regionale e del Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze insieme all’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco Sezione Firenze.