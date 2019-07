Torna L’importanza di essere piccoli, la serie di incontri dedicati a poesia e musica che si svolgono in vari borghi dell’Appennino dal 1 al 4 agosto 2019.

Per staccare da tutto e vivere una vacanza profonda, vera e risanatrice, non serve andare lontano. Lo dimostra proprio L’importanza di essere piccoli, progetto dell’Associazione SassiScritti APS: una grande festa corale ispirata all’idea di immergersi nella natura per ritrovare tempi e modi dello stare insieme tra i boschi e i borghi dell’appennino tosco-emiliano.

L’importanza di essere piccoli vuole essere una festa lunga quattro giorni. Con concerti, letture, passeggiate e workshop in paesaggi belli e antichi. Anzi, eterni.

Infatti L’importanza di essere piccoli si svolge tra boschi, case coloniche, mulini, pievi medievali e piccoli borghi. Che si aprono per ospitare musica, versi e per passeggiate in compagnia di artisti.

Gli artisti coinvolti in questa edizione sono Angela Baraldi, Antonella Anedda, Massimo Volume, Jacopo Tomatis, Daniele Celona, Cecilia, Gigi Giancursi, Antonio Di Martino, Laura Pugno e Chiara Carminati.

L’idea è quella di creare occasioni di “ascolto profondo”, come diceva il poeta Aldo Capitini, radunando in una “festa gentile” persone provenienti da tutt’Italia: “persone liete, bambini accoccolati in gruppi vivaci/ il canto che si spandeva da stanze toccate dal sole/ (..) il serio conversare di uomini, il formare progetti …”

E infatti per L’importanza di essere piccoli i progetti sono parecchi. Ci sono i workshop che insegnano a fare belle fotografie con il proprio cellulare – condotti da Beatrice Bruni per tutti i quattro giorni. Ci sono laboratori per bambini; e passeggiate, serate a veglia, canti, racconti.

Tutto comincia a Bargi il 1 agosto. Da lì in poi il programma è ricco di occasioni disseminate tra il versante toscano e quello bolognese. Un suggerimento: meglio prenotare quelle che vi interessano. Tutto avverrà anche in caso di pioggia, al coperto. Ciliegina sulla torta: concerti e letture sono a ingresso libero.

Che bello! C’è qualcosa nell’aria di nuovo. Anzi, di antico.

Margherita Abbozzo

Tutte le info e prenotazioni qui