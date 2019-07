Maltempo Toscana, prorogato codice giallo

La Sala operativa della protezione civile ha prorogato il codice giallo fino alle ore 20 di oggi, domenica 28 luglio. Nel pomeriggio, ancora possibilità di rovesci e temporali a carattere sparso su tutta la regione.

I fenomeni, localmente forti, più probabili nelle zone interne, si esauriranno in serata. Domani, lunedì, pressione in graduale aumento, residua instabilità pomeridiana, possibilità di isolati temporali pomeridiani nelle zone interne, in particolare sui rilievi.

Oggi pomeriggio gli assessori all’Ambiente Federica Fratoni e alla Presidenza Vittorio Bugli

terranno nella sede della Soup (Sala operativa unificata permanente della Regione), una riunione con i rappresentanti delle province e delle prefetture, per fare il punto sui danni

provocati dai violenti temporali che nella scorsa notte hanno interessato molte zone della Toscana, causando anche la morte di un uomo nell’Aretino. Alla riunione, spiega una nota, parteciperanno anche i sindaci dei Comuni maggiormente interessati.