I pionieri tedeschi della musica elettronica si esibiranno l’ 8 luglio 2027 nello storico Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei.

Fondati a Düsseldorf nel 1970 da Ralf Hütter e Florian Schneider, i Kraftwerk sono universalmente riconosciuti come i padri fondatori della musica elettronica che ha avuto una diffusione di massa. La loro capacità di fondere sperimentazione, tecnologia e una visione estetica rigorosa ha influenzato intere generazioni di musicisti e generi musicali: dal synth-pop all’electro, dalla house al techno, fino all’hip-hop, che senza il loro linguaggio non sarebbe lo stesso. Album come “Autobahn”, “Radio-Activity”, “Trans-Europe Express” e “The Man-Machine” hanno ridefinito il rapporto tra uomo e macchina, trasformando il suono in un’esperienza audiovisiva totale. Unendo musica elettronica, animazioni digitali e performance art, i loro spettacoli dal vivo rappresentano una vera e propria “Gesamtkunstwerk”, un’opera d’arte totale in cui suono e immagini concorrono alla creazione di un’esperienza artistica unica. A portare avanti questa tradizione è oggi Ralf Hütter, unico membro fondatore ancora in attività e guida incontrastata della formazione attuale, completata da Henning Schmitz, Falk Grieffenhagen e Georg Bongartz. La loro presenza garantisce la continuità di un linguaggio musicale che non ha mai smesso di evolversi, mantenendo intatta l’identità sonora e concettuale del gruppo. Nel 2014 Hütter e Schneider sono stati insigniti del Grammy Lifetime Achievement Award e nell’ottobre 2021 i Kraftwerk sono entrati nella Rock & Roll Hall of Fame, a consacrazione del loro straordinario contributo alla storia della musica.

Per il pubblico napoletano e campano, il concerto di Pompei assume un significato particolare. I Kraftwerk tornano a esibirsi a Napoli dopo la loro prima e unica apparizione a luglio 2005. A distanza di oltre vent’anni, la loro musica torna a risuonare in un contesto suggestivo e carico di storia.

Biglietti Platea Gold: 104,00 € + 15,60 €; Platea Numerata: 95,00 € + 14,25 €; Platea Numerata 2 settore: 82,00 € + 12,30 €; Tribuna Gold Numerata: 82,00 € + 12,30 €; Tribuna Numerata: 73,00 € + 10,95 €.