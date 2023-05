Kevin Gullage & The Blues Groovers in concerto

Martedì 6 giugno nello spazio Ultravox all’Anfiteatro delle Cascine arriva Kevin Gullage & The Blues Groovers. Tra rock e blues a soli 23 anni il cantante e pianista Kevin Gullage è già una star. Il concerto di martedì, alle ore 21.30 sarà ad ingresso libero

Kevin Gullage ha firmato con l’etichetta discografica vincitrice del Grammy Basin Street Records all’inizio del 2022. Il suo primo LP completo intitolato “Something Old, Something New, Something Borrowed Blues” è uscito nell’estate del 2022.

A soli 23 anni Kevin Gullage è una star in rapida ascesa, alla guida di una band di veterani come The Blues Groovers. Mike O’Cull di Rock and Blues Muse ha detto di lui “Gullage è un Nativo di New Orleans con una voce di alto livello, abilità alla tastiera di alto livello e uno stile alla moda e sofisticato che attualmente sta usando per affascinare gli ascoltatori di blues di tutto il mondo”. Gullage proviene da una nota famiglia musicale di New Orleans, e da tempo si esibisce regolarmente con i Blues Groovers al leggendario B.B. King’s Blues Club di New Orleans; dopo la la partecipazione ad una delle trasmissioni statunitensi più seguite come American Idol è diventato una stella nella scena blues ed r&b contemporanea.

Line Up:

KEVIN GULLAGE – piano e voce

TONY GULLAGE – basso

BRANDON ADAMS – organo

LACARLTON ROSS JR. – chitarra

MICHAEL HARRIS – batteria

JUSTIN RENDELL – sax

Appuntamento martedì 6 giugno alle 21.30 (ingresso gratuito) allo spazio Ultravox di Firenze. INFO