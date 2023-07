VIDEO | Kata, spunta un altro video prima della scomparsa

Un altro video della piccola Kata poco prima della sua sparizione, avvenuta lo scorso 10 giugno dall’ex hotel Astor di Firenze. Si vede la bambina scendere le scale della struttura, forse chiamata da qualcuno. Poi più nulla.

La piccola Kata è scomparsa da un mese. Le ultime immagini diffuse in questo video la immortalano mentre scende le scale dell’hotel occupato e poi se ne perdono le tracce. La madre rientrerà da lì a poco, senza trovarla.

Nel momento in cui sale le scale e poi scende di nuovo sembra tranquilla. Secondo il racconto dello zio stava giocando con i suoi amichetti come era solita fare ogni giorno all’interno della struttura. I bambini erano abituati a muoversi da soli. Probabilmente chi l’ha portata via lo sapeva ed ha approfittato di questo.

Immagini che stringono il cuore, anche perché dalla scomparsa di Kata è passato un mese e di lei non c’è traccia. Nei giorni scorsi era stata battaglia politica tra il sindaco Nardella e le opposizioni.