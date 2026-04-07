Ius scholae, Comune di Rignano dà cittadinanza onoraria ai minori

Il Comune di Rignano sull’Arno, in provincia di Firenze, darà la cittadinanza onoraria ai minori stranieri. C’è un avviso rivolto alle loro famiglie purchè siano residenti e abbiano completato almeno un ciclo scolastico nel sistema educativo italiano.

“Il riconoscimento della cittadinanza onoraria rappresenta un atto simbolico e di alto valore civico, volto a promuovere l’inclusione, il senso di appartenenza alla comunità e i principi di uguaglianza sanciti dalla Costituzione – spiegano dal Comune di Rignano -. L’iniziativa si ispira ai principi dello ius scholae e dello ius culturae, valorizzando il percorso scolastico e formativo dei giovani come elemento centrale di integrazione”. Le famiglie possono fare domanda fino al 30 aprile.