Controradio Streaming
Mar 7 Apr 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaFirenze, Luisa Via Roma chiude via Tosinghi. La CGIL :"è uno...
CronacaLavoroDiritti

Firenze, Luisa Via Roma chiude via Tosinghi. La CGIL :”è uno sfregio al tavolo regionale”

By Domenico Guarino
New York, Luisa in via Roma

Al tavolo dello scorso 31 marzo  secondo la Filcams, non solo non era stata fatta “menzione alcuna” della chiusura di via Tosinghi, ma “l’azienda Luisa in via Roma si era presa l’impegno di mantenere inalterata la piattaforma digitale in essere

 Luisa Via Roma, il retailer della moda di lusso, ha deciso di chiudere al pubblico da oggi il negozio di Via Tosinghi a Firenze: è quanto sostengono in una nota la Filcams-Cgil e la Rsa, secondo cui “queste iniziative rappresentano uno sfregio gravissimo al tavolo istituzionale, una delegittimazione inaccettabile”, e c’è da chiedersi se “il commissario nominato dal Tribunale ha avvallato formalmente queste iniziative”. Il sindacato chiede la riconvocazione del tavolo in Regione, e che sia invitato a partecipare anche il commissario.

Al tavolo dello scorso 31 marzo peraltro, secondo la Filcams, non solo non era stata fatta “menzione alcuna” della chiusura di via Tosinghi, ma “l’azienda si era presa l’impegno di mantenere inalterata la piattaforma digitale in essere. Purtroppo però, oggi, siamo a denunciare che ciò non è vero. Il management sta chiedendo alle lavoratrici e ai lavoratori diretti di Luisa Via Roma di continuare ad agevolare Ffw e Surface per la creazione e la gestione della piattaforma digitale che dovrà essere utilizzata da una fantomatica Newco, finanziata da parte degli attuali soci non fondatori di Luisa Via Roma”.

Articolo precedente
Ius scholae, Comune di Rignano dà cittadinanza onoraria ai minori
Articolo successivo
Turismo, Confartigianato Imprese Firenze: “Recupero last minute per Pasqua, tengono le città d’arte”

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaNewslineGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31495Cronaca19006Politica4261Cultura & Spettacolo3854Diritti2660Sanità2548

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI