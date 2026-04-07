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Mar 7 Apr 2026
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Da Toscana oltre 1,5 milioni per biblioteche e archivi

By Sandra Salvato
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Oltre 1,5 milioni di euro sono stati destinati al sistema integrato di biblioteche e archivi del territori dalla Regione Toscana per il 2026.

Con il decreto dirigenziale firmato pochi giorni fa vengono assegnati 1,2 milioni di euro alle 12 Reti documentarie locali e 335 mila euro ai cinque servizi specialistici a carattere regionale, pilastri di un sistema diffuso che garantisce ogni giorno servizi culturali capillari e accessibili. “Questo investimento conferma la volontà della Regione Toscana di considerare biblioteche e archivi come infrastrutture fondamentali per la crescita delle comunità – dichiara l’assessora alla cultura Cristina Manetti -. Sostenere le reti documentarie significa garantire a tutte e a tutti un accesso equo alla conoscenza, rafforzare il diritto alla lettura e promuovere inclusione sociale. Le biblioteche oggi sono presìdi culturali vivi, capaci di dialogare con le scuole, con i territori e con le nuove esigenze dei cittadini, anche attraverso l’innovazione digitale e i servizi inclusivi”.

Grazie a questo investimento, cittadine e cittadini possono usufruire di un’ampia gamma di servizi: dalla consultazione dei cataloghi locali e del catalogo regionale BiblioToscana, al prestito locale e interbibliotecario, fino alle attività di promozione della lettura e ai servizi inclusivi rivolti a bambini, ragazzi e comunità interculturali.

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