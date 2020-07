“It’s My House” streaming della performance dei Supernova

“It’s My House” dalla Torre di San Niccolò: è la performance di un’ora e mezzo nella quale il duo fiorentino composto da Emiliano Nencioni e Giacomo Godi in arte Supernova. Lo streaming sarà trasmesso venerdì 24 luglio alle ore 20 attraverso un cross posting facebook

I Supernova sono Emiliano Nencioni e Giacomo Godi, musicisti di formazione classica oltre che dj’s di lunga esperienza nel mondo della musica elettronica. Nelle loro produzioni sono costantemente ispirati dal loro background musicale – Chicago house, Acid House, Hip-Hop, Funk e Acid Jazz.

Hanno pubblicato numerose produzioni e remixes, tra cui “Can You Feel It” e “Strings of Life” sulla celebre etichetta inglese Defected Records. Nel 2015 l’etichetta di New York King Street Sounds ha pubblicato una collezione di loro brani nominata “House Legend” e completamente dedicata ai Supernova.

Il duo italiano ha recentemente pubblicato brani anche su Get Physical Music, 8Bit, Mother Recordings, Elrow Music, Moon Harbour, Kling Klong, Stereo Productions, Toolroom, King Street Sounds, Nervous Records e gli è stato chiesto di remixare alcuni dei più grandi classici della musica House come Frankie Knuckles “The Whistle Song”, Kerri Chandler “Bar A Thym”, Jakatta “American Dream” e Romanthony “What Money Love” solo per citarne alcuni. Nel 2009 hanno fondato la loro etichetta Lapsus Music e nel 2017 sono nate altre 2 etichette discografiche: Downtown Underground e Blackboard.

Lo streaming sarà trasmesso venerdì 24 luglio alle ore 20 attraverso un cross posting facebook che coinvolgerà i migliori blogs, social e piattaforme di settore del mondo per una copertura di oltre 10 milioni di followers. L’evento fa parte dell’Estate Fiorentina 2020.