La circolazione ferroviaria tra Pontedera e Pisa è bloccata dalle 8:40 di stamani per un investimento mortale di una persona nei pressi di Cascina (Pisa).

Accertamenti sono in corso per identificare la vittima e ricostruire dinamica e causa dell’accaduto. La circolazione è ferma in attesa che vengano svolti i rilievi di polizia giudiziaria, ed è in corso di attivazione un servizio sostitutivo.

(notizia in aggiornamento)