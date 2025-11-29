Intonaco giù da cavalcavia su Aurelia nel Livornese

Per la presenza di alcuni detriti sul piano viabile, piccoli frammenti di intonaco provenienti dal cavalcavia soprastante che non è mai stato chiuso, è stata provvisoriamente chiusa la strada statale 1 ‘Aurelia’, a Castagneto Carducci, in provincia di Livorno per permettere la pulizia della strada. Prima in direzione Roma per circa un’ora e poi in direzione nord per lo stesso tempo.

Il traffico all’altezza del km 264,100 è stato deviato per circa un’ora lungo la viabilità alternativa. Sul posto è intervenuto il personale di Anas, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.