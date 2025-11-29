Controradio Streaming
Intonaco giù da cavalcavia su Aurelia nel Livornese

By Redazione

Per la presenza di alcuni detriti sul piano viabile, piccoli frammenti di intonaco provenienti dal cavalcavia soprastante che non è mai stato chiuso, è stata provvisoriamente chiusa la strada statale 1 ‘Aurelia’, a Castagneto Carducci, in provincia di Livorno per permettere la pulizia della strada. Prima in direzione Roma per circa un’ora e poi in direzione nord per lo stesso tempo.

Il traffico all’altezza del km 264,100 è stato deviato per circa un’ora lungo la viabilità alternativa. Sul posto è intervenuto il personale di Anas, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.

