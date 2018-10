Insulti a poliziotti, denunciato titolare locale in san Niccolò a Firenze

Ha insultato i poliziotti che erano intervenuti per chiedergli di far allontanare le persone che si intrattenevano fuori dal suo locale, la notte scorsa in via San Niccolò a Firenze, disturbando i residenti coi loro schiamazzi.

Per questo il titolare, un 34enne italiano, è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Nei suoi confronti è scattata anche una sanzione per ubriachezza. Secondo quanto ricostruito, avrebbe offeso ripetutamente gli agenti, arrivando anche a pararglisi davanti per impedire loro di muoversi.