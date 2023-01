Instabile Chapiteau: Sonata per Tubi e Uomo Calamita

A Instabile Chapiteau due appuntamenti da non perdere: da una parte il circo dell’invenzione con Sonata per tubi che incanta grandi e piccini. Dall’altra la storia di un supereroe Uomo Calamita che combatte l’assurdità del fascismo, uno spettacolo che coniuga circo contemporaneo, illusionismo e musica

Sonata per Tubi in programma sabato 4 (21.15) e domenica 5 febbraio (16.30) è uno spettacolo di circo contemporaneo cantato e suonato dal vivo, che ricerca le possibilità musicali di oggetti ed attrezzi di circo, trasformandoli in strumenti musicali attraverso l’ingegno e l’uso della tecnologia. Pezzi di tubo che volano vanno a comporre un contrabbasso e un violoncello. La musica avanza tra Rossini, Bach, Beethoven, Pink Floyd, Rolling Stones e Luis Armstrong. Poi arriva una ragazzina: una principessa moderna che sconvolge ogni armonia, innescando un un crescendo di canti polifonici a tre voci, di danze e prove di coraggio, musicali e circensi, che condurranno ad un rituale finale.

Sonata per Tubi, di e con Nando e Maila, è uno spettacolo per tutti. “Ogni cosa che tocchiamo o facciamo emette suono: sia gli attrezzi di circo, che il palco, che noi stessi” – ammettono gli attori in scena -. La musica è acrobatica, e sonata per tubi incanta” (Biglietti 12/10/6 €).

Uomo Calamita – in scena dal 2 al 5 marzo – è invece l’avvincente storia di un supereroe di etnia sinti che combatte l’assurdità del fascismo; uno spettacolo che coniuga circo contemporaneo, illusionismo, musica e letteratura di e con Circo EL Grito, scritto e diretto da Giacomo Costantini e Wu Ming 2.

Tra spericolate acrobazie, colpi di batteria e magie surreali, la voce dal vivo di Wu Ming 2 guida lo spettatore in un circo clandestino. Proprio così: ancor prima delle leggi razziali infatti, il regime fascista iniziò a legiferare contro gli spettacoli girovaghi delle etnie sinti e rom.

