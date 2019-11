Insiemefacciamoladifferenza: aiutare i senzatetto contro emergenza freddo

Presentato il progetto #Insiemefacciamoladifferenza, iniziativa che vede le forze del volontariato in Toscana unite contro l’emergenza freddo per chi è senza fissa dimora. Il 16 e 17 novembre in P.za SS.Annunziata ci sarà la campagna di raccolta di accessori invernali e indumenti.

L’iniziativa #Insiemefacciamoladifferenza coinvolge Arciconfraternita di Misericordia di Firenze, Fondazione Solidarietà Caritas e Centro Missionario Medicinali. Presenti durante la raccolta anche altre realtà che si occupano dei senza dimora quotidianamente portando pasto, offrendo docce e mensa.

La raccolta non è l’unico modo per dare una mano ai più bisognosi. La sede della Fondazione Solidarietà Caritas in Via de’ Pucci 2, e tutte le sezioni della Misericordia di Firenze sono aperte ad accogliere le donazioni. Si possono donare, dino a febbraio 2020, indumenti caldi, attrezzatura per sopravvivere in strada ma anche kit per l’igiene personale. Sarà possibile anche donare online (https://www.solidarietacaritas.it/) per l’acquisto dei beni necessari ai senza dimora e per contribuire alle borse lavoro per attivare i tirocini lavorativi che permetta a queste persone di poter uscire dalla loro condizione di marginalità.

Gimmy Tranquillo ha intervistato il Provveditore della Misericordia di Firenze Giovangualberto Basetti Sani, ed il Presidente di Fondazione Solidarietà Caritas Onlus Vincenzo Lucchetti.