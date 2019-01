Maltempo: a Grosseto accoglienza in parrocchia per senzatetto

A causa dell’emergenza freddo ha inzio da oggi l’accoglienza in parrocchia per i senzatetto a Grosseto. Sono già attive altre strutture

Emergenza freddo, al via da questa sera il servizio di accoglienza straordinario per i senza dimora organizzato da Comune di Grosseto, Coeso Società della Salute e Caritas diocesana nel salone della parrocchia di San Giuseppe a Grosseto. Sono in tutto 20 le persone che potranno complessivamente essere ospitate, dalle 20 alle 8.

I posti letto al San Giuseppe si aggiungono a quelli disponibili al dormitorio di via De Amicis a Grosseto, che il Coeso gestisce in collaborazione con Anteas, e che può ospitare fino a 12 persone e al micro dormitorio, con 4 posti letto, alla parrocchia del Cottolengo, che Coeso gestisce con l’associazione Querce di Mare.