Inseguimento nel centro storico di Firenze, l’auto non si ferma all’alt della polizia

Firenze, un’auto non si ferma all’alt della polizia ed inizia un inseguimento nel centro storico di firenze. All’interno dell’auto c’erano due occupanti di cui solo uno è stato fermato.

L’inseguimento nel centro storico di Firenze è iniziato nel momento in cui un’auto non si è fermata quando la polizia gliel’ha richiesto. L’inseguimento è iniziato in via dei Neri dove un equipaggio della squadra mobile ha intimato l’alt della Mercedes che ha iniziato a scappare.

L’inseguimento è terminato in Via Tornabuoni intorno alle 13:15, quando l’auto in fuga ha speronato frontalmente un fuoristrada blindato della Uopi (Unità operative di primo intervento) della questura. L’agente alla guida del veicolo della polizia ha tagliato la via di fuga alla macchina non appena hanno appreso via radio la direzione di fuga.

A quel punto il conducente ed il passeggero hanno abbandonato l’auto scappando a piedi. Uno è stato raggiunto e bloccato dai Falchi, è un giovane al momento sotto identificazione che rischia una denuncia per resistenza al pubblico ufficiale. L’altro è invece riuscito, per il momento, a far perdere le proprie tracce. L’auto secondo i primi accertamenti non risulterebbe rubata.