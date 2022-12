Marina di Massa: operaio cade da un tetto. Ennesima vittima per la mancanza di sicurezza sul lavoro

Marina di Massa, un’altra morte sul lavoro si è verificata in questi giorni in Toscana: a farne le spese un operaio di 46 anni che è morto in seguito a una caduta da un tetto nella frazione balneare del comune di Massa.

Da quanto ricostruito l’uomo si trovava in un cantiere di una villetta sul viale Mattei e, secondo le prime testimonianze, stava eseguendo un intervenendo sul tetto della palazzina per sostituire la copertura. Improvvisamente una parte del tetto è ceduta e il 46enne è precipitato per terra facendo un volo di oltre cinque metri. L’allarme è scattato immediatamente, così come i soccorsi con un’ambulanza che ha trasportato l’operaio, le cui condizioni sono apparse subito gravissime, al pronto soccorso dell’Ospedale Civile Apuane – Noa, distante poche centinaia di metri da cantiere in cui si trovava.

Nonostante i soccorsi, le ferite riportate a causa della caduta erano molto gravi e l’uomo è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Sul luogo della tragedia sono subito intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i tecnici della medicina del lavoro dell’Asl. Sul posto sono arrivati anche i rappresentanti della Fillea Cgil, che hanno puntato il dito sul rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro.