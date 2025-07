Incidente tra più mezzi in A1 nel Fiorentino, 7 km di coda

Incidente, intorno alle 14:30, tra più veicoli lungo l’A1 in direzione Roma, tra Firenze sud e Incisa Reggello, nel territorio di Rignano sull’Arno: coinvolti almeno tre mezzi. Nel tratto si viaggia su una sola corsia e si è formata una coda di 7 km secondo quanto si legge dal sito di Aspi. Tre invece i km in direzione opposto “per curiosi”. Sul posto intervenuti anche i vigili del fuoco.

Autostrade per l’Italia per i veicoli leggeri diretti a Roma consiglia di uscire a Firenze Sud per rientrare in A1 alla stazione di Incisa Reggello dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Per le lunghe percorrenze, consigliato di uscire a Firenze Impruneta, seguire le indicazioni per Siena e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana dopo aver percorso il raccordo Siena-Bettolle.

In seguito all’incidente stradale in A1 dove sono rimasti coinvolti 3 mezzi pesanti e un autocaravan sul quale viaggiava una famiglia Olandese di 4 persone, la squadra dei Vigili del fuoco giunta sul posto, ha estratto una bambina di 12 anni dall’autocaravan rimasta incastrata con una gamba tra il seggiolino e il cruscotto e affidata al personale medico e provveduto a garantire la sicurezza dello scenario durante le fasi del soccorso. Sul posto giunto anche l’elicottero Regionale Pegaso 2.

La circolazione rimane bloccata per i mezzi coinvolti sulla carreggiata.