Incidente Statuto: sempre critiche condizioni operaio sbalzato da carrello

L’uomo, nella giornata di ieri, è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico a causa di un trauma midollare. Secondo quanto appreso, non sarebbe in imminente pericolo di vita ma la prognosi resta riservata. Serie, ma meno critiche , le condizioni degli altri due operai, un 27enne di Volterra (Pisa), con numerose lesioni tra cui un trauma al torace, e un 26enne residente a Firenze, ricoverato con diverse fratture.

Quando sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le ambulanze, i tre operai erano a terra sulla massicciata: feriti, sono stati stabilizzati dai soccorritori del 118 e subito trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi.

I tre uomini, dipendenti di una ditta esterna che stavano effettuando lavori di manutenzione per le Ferrovie, sono stati trasportati all’ospedale di Careggi dalle ambulanze del 118 intervenute insieme a 2 squadre di Vigili del Fuoco che hanno lavorato per garantire il recupero dei feriti, ‘in sicurezza’, da parte dei sanitari all’interno della galleria.

Anche due macchinisti, oltre a i tre operai che lavoravano su una piattaforma su rotaia, sono rimasti feriti nell’incidente ferroviario. I due uomini, non gravi, sono stati dimessi dall’ospedale questa mattina intorno alle 7. Secondo quanto spiegato dalla Polfer, la piattaforma su rotaia e il treno merci che l’ha urtata si trovavano su binari diversi. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.

L’incidente si è verificato quando un treno merci, che transitava tra le stazioni di Campo Marte e Statuto a Firenze, ha urtato una piattaforma su rotaia sulla quale si trovavano tre operai che sono caduti a terra, sul massicciato.