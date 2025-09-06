Incidente in galleria, riaperta l’A1 fra Bologna e Firenze

L’Autostrada del Sole è stata chiusa, fra Bologna e Firenze, nel tratto della direttissima, tra il bivio con la Panoramica e Badia, verso Firenze.

È successo per un incidente avvenuto al km 2 e 100, nel quale sono rimasti coinvolti un autobus, quattro camion e due vetture nella galleria Rioveggio sud.

Il traffico è stato deviato sull’A1 Panoramica.

Il tratto è stato riaperto intorno alle 11.00.

Attualmente, si circola su entrambe le corsie disponibili e non si registrano particolari problemi al traffico verso Firenze.