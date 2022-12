Incidente sul tratto del Raccordo Autostradale in galleria: l’auto prende fuoco

By

San Casciano Val di Pesa, nel comune dell’area fiorentina si è verificato un incidente stradale nella mattinata di oggi, mercoledì 21 dicembre, sul tratto del Raccordo Autostradale Siena-Firenze all’interno di una galleria in direzione Firenze al Km 54+500.

L’incidente ha visto il coinvolgimento di un’autovettura che ha tamponato un mezzo pesante; quest’ultimo stava marciando a velocità ridotta per un’avaria al motore. Sul posto sono intervenuti, intorno alle 8.45, i Vigili del Fuoco del comando di Firenze, sede centrale, con 3 automezzi. I pompieri hanno immediatamente domato le fiamme dell’auto e in parte del rimorchio, in quanto uno dei due mezzi, inseguito allo scontro, aveva preso fuoco.

Fortunatamente il conducente dell’auto era fuori dall’abitacolo prima che le fiamme divampassero, infatti, a seguito dell’impatto, questo era stato estratto dalla vettura dall’autista del mezzo pesante poco prima che la macchina prendesse fuoco. La persona è stata immediatamente affidata al personale medico giunto sul posto in elisoccorso prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco. Al momento non si ha alcuna informazione sulla persona ferita e sulle sue attuali condizioni.

Lungo il tratto la circolazione è stata interrotta per tutta la durata delle fasi di soccorso dalla Polizia Stradale causando diversi disagi e code sul raccordo autostradale.