60enne aggredito perché chiede di mettere al guinzaglio il cane

Arezzo, un gruppo di giovani si è reso protagonista di un aggressione ai danni di un uomo, un 60enne.

Il fatto è avvenuto giovedì 1 dicembre, intorno alle 19.00, nella piazza centrale Sant’Agostino. Il 60enne si era avvicinato al gruppo di ragazzi per chiedere di mettere il guinzaglio al loro cane di grossa taglia. Questi, evidentemente infastiditi dalla domanda, hanno reagito alla richiesta gettando a terra l’uomo e aggredendolo con calci e pugni. A salvare l’uomo l’intervento di alcuni ristoratori della zona e della polizia, che lo hanno accompagnato in ospedale. Qui, dopo i controlli, gli è stato refertato un trauma cranico, una frattura costale, e diverse ferite.

Dopo l’aggressione il gruppo si è dileguato e le indagini, avviate dalla squadra mobile, hanno portato ad individuare sei giovani tra i 17 ed i 22 anni, già noti alle forze dell’ordine, che sono stati denunciati per lesioni personali aggravate. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, mentre stava passeggiando con il suo cane il 60enne si è reso conto che nella piazza era presente anche un altro cane, di grosse dimensioni senza guinzaglio e museruola, motivo per il quale ha invitato il proprietario, facente parte del gruppo di giovani lì presente, a richiamare l’animale. Per tutta risposta i sei hanno accerchiato l’uomo, lo hanno spintonato, fino a farlo cadere per terra, colpendolo poi con calci e pugni.