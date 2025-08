Incidente A1 nell’Aretino, indagini per omicidio stradale plurimo

La Procura di Arezzo ha aperto un fascicolo per omicidio stradale plurimo in relazione al grave incidente in A1 che ieri è costato la vita a tre persone e che ha diviso in due l’Italia.

A coordinare le indagini è il pm Francesca Eva, con accertamenti affidati alla polizia stradale.

Secondo una prima ricostruzione, un tir carico di ghiaia ha tamponato violentemente un’ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini, spingendola contro un altro mezzo pesante che la precedeva. L’urto ha causato la morte sul colpo dei tre occupanti dell’ambulanza: Gianni Trappolini, 56 anni, Giulia Santoni, 23 rispettivamente autista e volontaria della Misericordia e Franco Lovari, 75 anni, il paziente trasportato. Ferito in modo grave il conducente del tir, un 58enne italiano, ricoverato in codice rosso all’ospedale di Careggi: da quanto appreso oggi l’uomo non sarebbe in pericolo di vita e risponde bene alle cure. Sotto choc quattro turisti olandesi che erano a bordo di un’auto con roulotte coinvolta con un pullmann nello scontro.

Stando a quanto emerge dagli accertamenti, il tratto dell’incidente, dove non erano presenti cantieri, era interessato da traffico rallentato al momento dell’impatto, avvenuto intorno alle 11. Il camionista è stato sottoposto agli esami tossicologici di rito: tra le ipotesi anche una distrazione alla guida, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

Intanto a Terranuova Bracciolini (Arezzo) dove risiedevano gli operatori della Misericordia e a Pergine Laterina, dove abitava il paziente, è forte la commozione. In serata, alle 21, si terrà una veglia di preghiera alla Chiesa nuova di Terranuova, promossa dalla Misericordia e dalla parrocchia. I funerali si svolgeranno domani alle 11 con la proclamazione del lutto cittadino.