Inchiesta Dda Firenze: Mazzeo, Giani in commissione il 19/5

‘Su firma emendamento parlo dopo istruttoria preliminare’ su inchiesta Dda Firenze

Sull’inchiesta della Dda di Firenze spiega Mazzeo: “Non appena il presidente Giani ha presentato con la giunta” regionale la legge per cancellare l’emendamento “ho chiesto con un procedimento di urgenza di poterlo assegnare alla commissione. Tutti d’accordo i capigruppo, è stata assegnata, poi c’è stata la richiesta da parte delle opposizioni di un approfondimento che verrà fatto mercoledì prossimo alla presenza del presidente Giani, e poi si andrà in aula il 25-26 maggio”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, a margine di una conferenza stampa.

“Nel frattempo – ha aggiunto Mazzeo – lunedì ho convocato l’insediamento della Commissione di inchiesta per le infiltrazioni mafiose, lunedì eleggeremo il presidente di questa commissione di inchiesta”. A chi chiedeva della firma posta all’emendamento sulle concerie finito all’attenzione dell’inchiesta della Dda di Firenze, Mazzeo ha detto che “essendoci un’inchiesta giudiziaria in corso, anche per rispetto di tutti i colleghi che mi hanno fatto la stessa domanda, preferisco che termini la fase di istruttoria preliminare e poi rilascerò tutte le dichiarazioni del caso. Penso che bisogna rispettare il lavoro della magistratura che sta facendo ancora approfondimenti. Terminati quegli approfondimenti darò tutte le risposte del caso”.

Tra i 19 indagati, sei risultano denunciati a piede libero e quattro di essi risultano esponenti politici toscani e dirigenti di enti pubblici: oltre a Gori, il dirigente della Direzione Ambiente ed Energia della Regione, Edo Bernini, il consigliere regionale Andrea Pieroni (Pd) e la sindaca di Santa Croce sull’Arno, Giulia Deidda.

Con l’ipotesi di corruzione e abuso di ufficio sono indagati Gori, Bernini e Pieroni. Stessi reati per Deidda, presidente di Poteco, nei confronti della quale è contestata anche l’associazione a delinquere in concorso con un gruppo di imprenditori del settore conciario indagati nella stessa inchiesta.