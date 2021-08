Incendio nei pressi di Camaiore

Lucca, in fase di contenimento l’incendio scoppiato nel primo pomeriggio in località Orbicciano, nel Comune di Camaiore, che ha visto in azione il Canadair inviato dalla Protezione civile e tre elicotteri regionali. Altre squadre del volontariato antincendi boschivi, provenienti da fuori provincia, si sono aggiunte a quelle già presenti. Previsti nuovi rinforzi per la notte.

Nel frattempo, è stato attivato il coordinamento assistito del sistema regionale anti-incendio. Una procedura che prevede l’utilizzo di figure specializzate ed un punto di coordinamento con specifico mezzo dotato di attrezzature e strumenti fondamentali per la pianificazione delle strategie di spegnimento e bonifica degli incendi rilevanti. In arrivo anche un analista incendi boschivi, che fornirà supporto al direttore delle operazioni segnalando eventuali criticità che si potrebbero presentare e le opportunità utili per evitare ulteriore propagazione del fuoco.

Altri incendi si sono sviluppati in altre zone della regione. Da segnalare quello nella zona di Catabbio, nel Comune di Semproniano (GR), dove le fiamme stanno interessando terreni incolti e zone boscate. Al lavoro squadre di volontari antincendi boschivi, operai forestali dell’Unione Comuni del Fiora con il supporto di un elicottero regionale. Fiamme anche nei boschi in località La Chiusa, Comune di Calenzano (FI): un’auto ha preso fuoco e le fiamme, dalla carreggiata dell’autostrada, si sono estese alla vegetazione. Intervenute squadre del volontariato antincendio boschivi e dei vigili del fuoco, ma la situazione è complicata per via della zona impervia e del traffico che è stato bloccato.