Incendio in casa a Pozzolatico (Fi), un intossicato

I vigili del fuoco del Comando di Firenze, sede centrale, sono intervenuti nel comune di Firenze in Via Vecchia di Pozzolatico, per l’incendio di un appartamento situato in un edificio composto da 2 livelli fuori terra.

L’incendio si è sviluppato al piano terreno, ed ha interessato buona parte dell’appartamento. I vigili del fuoco, dopo la prima fase di abbattimento delle fiamme, sono a lavoro per effettuare la bonifica e la messa in sicurezza dei vani interessati dall’incendio, che risultano gravemente danneggiati.

Sul posto è stato necessario l’intervento del personale sanitario del 118 per soccorrere una persona che si trovava al piano superiore, che nell’abbandonare il proprio appartamento è rimasta intossicata dai fumi della combustione.

I Vigili del fuoco sono sul posto con 3 automezzi e 9 unità.

Al termine delle operazioni, si è stato richiesto l’intervento della Polizia Municipale per concordare e trovare un eventuale sistemazione delle famiglie per la momentanea inagibilità dei due appartamenti.