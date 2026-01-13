Incendio in cantiere edile vicino a liceo da Vinci di Firenze, nessun ferito

Spento dai vigili del fuoco a Firenze un incendio in un cantiere edile vicino al liceo Leonardo da Vinci, in via Marignolli. Distrutti un bagno chimico e altro materiale depositato da una persona senza fissa dimora. Al momento dell’evento la scuola non era ancora aperta e comunque non ci sono persone ferite. Risultano però danni da calore e da fumo in corrispondenza di dove era posizionata la struttura mobile.

Sul posto una squadra ha effettuato lo spegnimento e la messa in sicurezza. L’istituto è aperto regolarmente per le lezioni.

Secondo la Città Metropolitana l’incendio è stato procurato da un senzatetto “probabilmente nel tentativo di riscaldarsi”. Si tratta di una persona segnalata ai Servizi sociali del Comune di Firenze e alle forze dell’ordine. Risultano alcuni danni da calore e da fumo in corrispondenza dove era posizionato il bagno e in una porzione dell’interrato dell’edificio.

L’edificio scolastico è stato reputato agibile e le lezioni sono iniziate regolarmente alle ore 9,10, tuttavia – riporta sempre la Città Metropolitana – in via del tutto cautelativa è stata richiesta da parte dei tecnici intervenuti, insieme al comandante della Polizia provinciale, la chiusura del laboratorio di chimica, in attesa di ulteriori accertamenti e, solo per la giornata odierna, di un’aula: la classe è stata trasferita in altra stanza”.

In azione anche la ditta che ripara l’impianto idrico ed elettrico dove sono stati danneggiati.

Il senza dimora, ai controlli successivi, non era più presente nella scuola Leonardo da Vinci ma tuttavia è stato individuato dalla Polizia municipale in altro luogo e fotosegnalato.