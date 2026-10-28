Incendio in azienda rifiuti nel Pisano, fiamme ancora attive

E’ ancora attivo l’incendio scoppiato lunedì sera intorno alle 21 nell’azienda di smaltimento di rifiuti ferrosi e non Ecoacciai nell’area industriale di Gello a Pontedera (Pisa).
I vigili del fuoco sono sempre impegnati nello spegnimento: sul posto stanno operando uomini e mezzi del comando provinciale di Pisa e personale interno dell’azienda. Attivati inoltre i droni del nucleo Sape (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) per il monitoraggio dall’alto dell’incendio. Le immagini aeree, spiegano i vigili del fuoco, “consentiranno di valutare in tempo reale l’evoluzione del rogo e di indirizzare con maggiore efficacia le lance antincendio delle squadre impegnate a terra”. A seguito dell’incendio il Comune di Pontedera ha emesso un’ordinanza precauzionale che invita tra l’altro a tenere le finestre chiuse e la sospensione delle attività nel polo ambientale di Gello, con la chiusura anche oggi oltre a Ecoacciai, di Ecofor Service, Geofor e di Revet. Proprio in relazione allo stop dell’impianto di Revet, Plures ha reso noto che per oggi è stata sospesa la raccolta del multimateriale nelle province di Firenze, Prato e Pistoia invitando “i cittadini a non esporre i rifiuti e a ritirare quelli eventualmente già esposti. Sospesi sia gli svuotamenti dei cassonetti sia il servizio porta a porta. L’azienda è al lavoro per individuare soluzioni alternative di conferimento e limitare, per quanto possibile, i disagi”.