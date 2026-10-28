Controradio Streaming
Mer 28 Ott 2026
HomeToscanaCronacaIncendio in azienda rifiuti nel Pisano, fiamme ancora attive
ToscanaCronaca

Incendio in azienda rifiuti nel Pisano, fiamme ancora attive

Raffaele Palumbo
By Raffaele Palumbo

E’ ancora attivo l’incendio scoppiato lunedì sera intorno alle 21 nell’azienda di smaltimento di rifiuti ferrosi e non Ecoacciai nell’area industriale di Gello a Pontedera (Pisa).

I vigili del fuoco sono sempre impegnati nello spegnimento: sul posto stanno operando uomini e mezzi del comando provinciale di Pisa e personale interno dell’azienda. Attivati inoltre i droni del nucleo Sape (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) per il monitoraggio dall’alto dell’incendio. Le immagini aeree, spiegano i vigili del fuoco, “consentiranno di valutare in tempo reale l’evoluzione del rogo e di indirizzare con maggiore efficacia le lance antincendio delle squadre impegnate a terra”. A seguito dell’incendio il Comune di Pontedera ha emesso un’ordinanza precauzionale che invita tra l’altro a tenere le finestre chiuse e la sospensione delle attività nel polo ambientale di Gello, con la chiusura anche oggi oltre a Ecoacciai, di Ecofor Service, Geofor e di Revet. Proprio in relazione allo stop dell’impianto di Revet, Plures ha reso noto che per oggi è stata sospesa la raccolta del multimateriale nelle province di Firenze, Prato e Pistoia invitando “i cittadini a non esporre i rifiuti e a ritirare quelli eventualmente già esposti. Sospesi sia gli svuotamenti dei cassonetti sia il servizio porta a porta. L’azienda è al lavoro per individuare soluzioni alternative di conferimento e limitare, per quanto possibile, i disagi”.

Abbiamo parlato di

ToscanaNewslineFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del FuocoStato bradoComune di PisaArma dei CarabinieriComune di LivornoSalt Peanutsaltri-podcastLivornoCecilia Del ReMatteo RenziLucille djRound MidnightEike SchmidtCgilGallerie degli UffiziPdRockville

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976)
Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze Tel 055.73.99910 P. IVA 03353190485
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Controradio @ 2017-22