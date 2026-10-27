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Mar 27 Ott 2026
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ToscanaAmbienteIncendio a Pontedera, resta chiuso l’impianto Revet
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Incendio a Pontedera, resta chiuso l’impianto Revet

By Redazione

Mercoledì 28 ottobre sospesa la raccolta del multimateriale nelle province di Firenze, Prato e Pistoia. Plures Alia invita i cittadini a non esporre i rifiuti e a ritirare quelli eventualmente già esposti. Sospesi sia gli svuotamenti dei cassonetti sia il servizio porta a porta.

L’impianto Revet di Pontedera, chiuso in via precauzionale con ordinanza sindacale a seguito dell’incendio che ha coinvolto l’azienda Ecoacciai, non potrà riprendere le attività nemmeno nella giornata di domani, mercoledì 28 ottobre. Di conseguenza, Plures informa che domani non sarà possibile effettuare la raccolta del multimateriale nelle province di Firenze, Prato e Pistoia.
La sospensione interesserà sia lo svuotamento dei cassonetti stradali sia il ritiro dei rifiuti nelle zone servite dalla raccolta porta a porta.
Plures invita pertanto i cittadini a non esporre il multimateriale nella giornata di domani e, qualora fosse già stato esposto, a ritirarlo e conservarlo fino alla ripresa del servizio.
L’azienda è al lavoro per individuare soluzioni alternative di conferimento e limitare, per quanto possibile, i disagi. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati non appena disponibili.

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