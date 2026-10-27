Femminicidio Guidi: gip si riserva su nuova perizia

Una nuova perizia per rivalutare le condizioni di Lorenzo Innocenti. E’ l’istanza dei legali della famiglia di Eleonora Guidi, la donna uccisa con 24 coltellate dal compagno Lorenzo Innocenti che poi tentò il suicidio gettandosi dalla finestra dell’abitazione, a Rufina (Firenze) la mattina dell’8 febbraio 2025.

Il gip del tribunale di Firenze Alessandro Moneti, “valutato il materiale prodotto, allo stato visibile solo dal computer” si è riservato di “disporre al più presto nuova perizia in incidente probatorio” e ha trasmesso l’istanza alla pm Ornella Galeotti titolare dell’inchiesta.

Il procedimento penale è intanto sospeso perché Innocenti non ha la capacità di partecipare coscientemente al processo, a causa delle lesioni ai lobi frontali conseguenti alla caduta. Da mesi, per disposizione dello stesso gip e a seguito della perizia in incidente probatorio, Innocenti è sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata con l’obbligo di seguire in day hospital, a spese della famiglia, il percorso neurologico, psichiatrico e fisico in una clinica a La Spezia.

Per questo, vive da qualche mese con il padre e la madre in Versilia. Con il provvedimento, lo stesso gip aveva già previsto una nuova perizia nella forma dell’incidente probatorio entro la fine dell’anno per verificare la capacità di partecipare al giudizio di Innocenti.

Tra i video e la documentazione depositata dall’avvocato Solange Marchignoli che assiste il cognato della vittima, ci sono alcuni video registrati tra agosto e settembre scorsi, in cui Innocenti è ripreso mentre corre per ripararsi dalla pioggia e consulta il cellulare. In altri filmati sembra avere difficoltà motorie e appare disorientato. Infine, c’è la lettera inviata dal sindaco di Rufina in procura, con cui esprime “lo “sgomento e il disorientamento della comunità per la morte di Eleonora Guidi” e “una forte preoccupazione istituzionale per le segnalazioni di Lorenzo Innocenti nel territorio comunale e presso la casa dei genitori”.

“Lorenzo Innocenti prosegue le cure in day hospital ed è seguito da un neurologo, da uno psicologo e da un fisioterapista e i sanitari informano il gip del tribunale di Firenze sulla fruizione delle terapie – spiega il difensore dell’indagato l’avvocato Patrizio Fioravanti – e da mesi non si muove tra la Versilia e La Spezia. E in base alle informazioni dei familiari, è costantemente monitorato dagli investigatori”