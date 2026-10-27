Incendio in azienda smaltimento rifiuti ferrosi e non a Pontedera

Incendio alla Ecoacciai a Gello di Pontedera (Pisa), azienda che si occupa dello smaltimento di materiali ferrosi e non ferrosi. Le fiamme si sono sviluppate nella tarda serata di ieri: a bruciare auto compattate, pacchi auto con plastiche, gommapiuma e residui di olio.
Incendio alla Ecoacciai a Gello di Pontedera (Pisa), azienda che si occupa dello smaltimento di materiali ferrosi e non ferrosi. Le fiamme si sono sviluppate nella tarda serata di ieri: a bruciare auto compattate, pacchi auto con plastiche, gommapiuma e residui di olio. Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco arrivati dal comando provinciale di Pisa e dai distaccamenti e dai comandi limitrofi. Una densa colonna di fumo è visibile da numerosi chilometri, anche dalla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. In corso un vertice tra l’amministrazione comunale e la Prefettura. Al momento, fanno sapere le autorità, non ci sarebbe nessun pericolo per la popolazione.